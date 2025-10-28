Puoi acquistare un compagno robot allo stesso prezzo di uno smartphone

HQ

Gli smartphone continuano a essere costosi pezzi di tecnologia, mentre la robotica diventa sempre più accessibile di giorno in giorno. L'ultimo sviluppo su questo fronte arriva da Noetix Robotics, che ora ha annunciato un gadget chiamato Bumi, un piccolo compagno robotico che può essere tuo per un minimo di circa $ 1.400.

Secondo Engadget, si dice che il Bumi sia alto circa tre piedi e pesi circa 26 libbre. È progettato per l'uso consumer ed educativo e dispone di un'interfaccia di programmazione che può essere utilizzata per insegnare al bot tutti i tipi di attività creative.

L'attuale tempistica per il gadget sembra vederlo messo in preordine entro la fine dell'anno. Non si sa quando il Bumi inizierà la spedizione, ma puoi trarre un po' di conforto dalla qualità di questo gadget poiché Noetix sa il fatto suo quando si tratta di robotica, poiché l'azienda è stata una delle quattro a completare la mezza maratona di robot all'inizio di quest'anno, il tutto attraverso l'utilizzo del suo modello N2.

Compreresti un compagno robot per $ 1.400?