Puoi comprare una versione reale dell'orologio di James Bond da 007 First Light

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IO Interactive ha fatto le sue ricerche per creare la loro versione del giovane James Bond per 007 First Light, includendo l'ingresso di Lana Del Ray per registrare una canzone ufficiale della sequenza di apertura e collaborando con un'ampia lista di partner affermati noti per essere figure chiave nel franchise di James Bond.

A questo punto, Bond utilizza orologi Omega nel gioco, incluso un modello speciale realizzato appositamente per 007 stesso. E la cosa davvero entusiasmante è che questo orologio è anche un vero orologio, un accessorio che puoi comprare e indossare di persona al prezzo assolutamente ragionevole di £7.900.

L'orologio è una Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light edizione, che misura 44 m e presenta un corpo in acciaio inossidabile. Presenta un anello a cornice in ceramica nera lucidata con una scala di immersione in smalto bianco, oltre a onde incise al laser e un anello a meriante alle 3 in punto rifinito in oro bronzo PVD. Il cinturino è un NATO Strap ispirato a 007 First Light, utilizzando elementi dell'orologio indossato da Daniel Craig nella sua ultima avventura di Bond, No Time To Die.

Ogni orologio viene anche in una speciale scatola di presentazione a tema sulla valigia che lo trasporta nel gioco, e qui sotto puoi vedere come appare questo elegante orologio.