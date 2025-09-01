Puoi costringere i tuoi cittadini a indossare cappelli tropicali in Tropico 7

Tropico 7 è un gioco di simulazione davvero profondo, che ti permette di tenere d'occhio tutti i tuoi cittadini dalla nascita fino alla loro vita avanzata, tenendo d'occhio la loro influenza politica con il passare degli anni. Tuttavia, è anche una satira nel suo cuore e ti permette di essere sciocco o serio quanto vuoi con i tuoi editti.

Parlando con il direttore creativo Daniel Dumont alla Gamescom di quest'anno, abbiamo chiesto che tipo di imbrogli si possono implementare nella propria nazione in Tropico 7. "Selezionando la costituzione, si cambia la posizione sulla mappa politica e, a seconda della propria posizione sulla mappa politica, si possono attivare gli editti circostanti", Dumont spiega, dicendo che non si possono attivare editti capitalisti se si è comunisti e viceversa, ma entrambe le parti hanno alcune opzioni divertenti.

"Ad esempio, si può attivare l'editto a ruote libere, il che significa che anche le persone povere possono guidare le auto, ad esempio, perché le si paga". Ha detto Dumont. "Si può avere un editto come il cappello tropicale, che impone a ogni cittadino di indossare un certo cappello, cosa che piace ai comunisti, ma per esempio, ai capitalisti non piace e cose del genere. Abbiamo un sacco di editti divertenti nel gioco basati sulle situazioni che abbiamo avuto nell'ultimo anno, quindi su ciò che le persone o la società o i dittatori hanno fatto o non hanno fatto. Ci sono molti collegamenti reali con situazioni accadute nella vita reale e sempre divertenti".

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per maggiori dettagli su Tropico 7 e la profondità dei suoi sistemi di simulazione.