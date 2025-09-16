Puoi escludere il PC dal crossplay in Battlefield 6

HQ

Ci sono stati molti tentativi di mescolare giocatori PC e console tramite crossplay in vari sparatutto in prima persona. Tuttavia, il risultato è raramente completamente equilibrato e molti giocatori di console sono profondamente critici nei confronti dell'essere costretti a giocare contro utenti PC in determinati titoli. Oltre al fatto che il mouse/tastiera sono più veloci di un controller, di solito ci sono molti più cheater su PC.

Ma nel frattempo, i giocatori vengono effettivamente ascoltati ed EA è chiaramente desiderosa che Battlefield 6 renda la serie di nuovo grande. Ecco perché Battlefield 6 avrà il crossplay abilitato tra tutti i formati come impostazione predefinita, ma nel matchmaking, gli avversari su console avranno la priorità se stai giocando su PlayStation o Xbox. Matthew Nickerson, senior console combat designer di Battlefield Studios, spiega la configurazione in un'intervista a IGN:

"Quello che abbiamo su console è un semplice interruttore che è effettivamente in-game. Non tutti i prodotti che vengono lanciati lo hanno a disposizione del giocatore. Alcuni giocatori devono scavare nei menu delle opzioni per disattivare effettivamente il crossplay, come su Xbox o qualcosa del genere. Ce l'abbiamo nel gioco ed è solo un semplice interruttore di attivazione/disattivazione.

Per quanto riguarda l'input delle preferenze, abbiamo proprio quello che sembra: se sei un giocatore di console, stiamo cercando altri giocatori di console in un determinato lasso di tempo, e poi se abbiamo bisogno di riempire di più la lobby, guarderemo ai giocatori PC".

Gli sviluppatori hanno anche fatto uno sforzo in più per offuscare i confini tra i giocatori PC e console per far vincere il miglior combattente. Ma se pensi che questo non sia abbastanza, hai anche lo strumento definitivo:

"Il crossplay solo su console si verifica se lo disattivi. Quando si preme quell'interruttore, si ottiene, fondamentalmente, il crossplay solo per console, e cioè, non riempiamo di giocatori PC".

Una caratteristica che siamo sicuri molti di voi applaudiranno, e che altri dovrebbero seguire l'esempio. A destra?