Puoi far girare Windows su un Nintendo 64

HQ

Nintendo 64... quella era una console... E quei tempi erano grandi. N64 può anche eseguire Windows CE.

Come chiaramente reso in un video su YouTube di Throaty Mumbo e riportato da Retro Dodo, un IVM Workpad Z50 ha la CPU, che è praticamente la stessa del N64. Windows CE è il tipo di dispositivo che potrebbe essere alimentato "da un criceto lento su una ruota rotta", dato che ha bisogno solo di 1MB di RAM, che è quello che ha l'N64.

Gutturale Mumbo ha documentato l'intero processo sul suo canale YouTube. Puoi anche dare un'occhiata al progetto su GitHub con le istruzioni.