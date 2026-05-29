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Puoi far girare Windows su un Nintendo 64

Windows CE gira su N64.

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Nintendo 64... quella era una console... E quei tempi erano grandi. N64 può anche eseguire Windows CE.

Come chiaramente reso in un video su YouTube di Throaty Mumbo e riportato da Retro Dodo, un IVM Workpad Z50 ha la CPU, che è praticamente la stessa del N64. Windows CE è il tipo di dispositivo che potrebbe essere alimentato "da un criceto lento su una ruota rotta", dato che ha bisogno solo di 1MB di RAM, che è quello che ha l'N64.

Gutturale Mumbo ha documentato l'intero processo sul suo canale YouTube. Puoi anche dare un'occhiata al progetto su GitHub con le istruzioni.

Puoi far girare Windows su un Nintendo 64

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