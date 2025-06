Puoi finalmente ascoltare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tramite Nintendo Music

HQ

Nintendo ha ampliato ancora una volta l'offerta della sua app Nintendo Music, e questa volta si tratta di un'aggiunta particolarmente significativa che sappiamo che molti di voi si sono persi, ovvero la colonna sonora di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Considerando quanto fosse enorme, è ovviamente un'aggiunta altrettanto massiccia qui. In totale, ci sono 344 canzoni, per un totale di 11 ore e 43 minuti. Forse è l'entità del contributo che fa sì che Nintendo scriva anche che non ci sarà nuova musica aggiunta durante la prossima settimana.

I giocatori di Switch saranno probabilmente impegnati comunque, dato che Switch 2 e Mario Kart World vengono rilasciati giovedì (inclusa una versione aggiornata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ), quindi non siamo troppo delusi da questo.