Puoi iniziare come un semplice contadino in Chronicles: Medieval, oppure essere un neonato medievale

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A differenza di altri giochi che vedono battaglie campali nell'epoca medievale, Chronicles: Medieval non ti farà solo sorvegliare il campo di battaglia con una vista dall'alto. Puoi guidare dal fronte, controllando il tuo signore dall'Inghilterra, dalla Francia o dal Sacro Romano Impero.

Scegliere da dove vieni ha un grande impatto, come ci ha detto Sam Millen, produttore principale di Raw Power Games a Gamescom. Molto di questo influenzerà le specializzazioni che il tuo esercito avrà quando inizi. "Se sei in Inghilterra, la loro specialità sono gli archi. Potrai puntare di più su questo. Se inizi il Sacro Romano Impero, la fanteria corpo a corpo, l'armatura pesante è la loro specialità. Potrai puntare su questo. Ma di nuovo, come vuoi giocare, puoi iniziare in Inghilterra e dire: Andrò in Scozia e farò il mio territorio qui," disse Millen.

Ovviamente, puoi prendere unità da tutta la mappa ed esplorare a tuo piacimento. Potresti decidere di ignorare completamente la tradizione inglese di sollevare terra sui prati francesi, e invece partecipare all'altro passatempo storico inglese di razziare la Scozia.

Oltre al tipo di esercito che otterrai, le decisioni all'inizio del gioco decideranno anche che tipo di leader sei. "Inizi come un individuo completamente umile e senza terre nel gioco. Attraverso la creazione del personaggio, puoi fare diverse scelte sul tuo background. Vieni dalla nobiltà? Vieni dalla comunità contadina? Hai servito nella Guardia, magari hai già uomini un po' leali a te, o forse stai iniziando senza nessuno, e questo avrà davvero una grande influenza su ciò che potrai fare all'inizio," spiega Millen.

Questo influirà un po' sulla difficoltà. Iniziare con uno sfondo da cucchiaio d'argento è diverso dal venire dal nulla, per esempio, ma quel viaggio è tuo da possedere. Cercherò di evitare di essere un bambino medievale di nepo quando potrò, ma sembra davvero una bella vita.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto e alle nostre impressioni sulla Gamescom.