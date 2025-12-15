Puoi iniziare il 2026 supportando l'Ucraina con un bel calendario cosplay

HQ

La Russia sta ancora combattendo contro l'Ucraina e i droni rappresentano una grande minaccia. Il progetto benefico di quest'anno raccoglie fondi per "l'acquisto di disturbatori anti-UAV portatili per proteggere i soldati ucraini dai droni FPV nelle regioni di prima linea".

Questo nuovo calendario cosplay è consegnato in 2 dimensioni: L (Light) - A3 (420x297 mm) e XL - A2 (587x395 mm), con cornice verticale, stampato su carta lucida. E dato che si tratta di un calendario, include 12 foto di cosplayer ucraini e anche alcuni "materiali bonus".

Il piccolo calendario L costa 40 USD, mentre il più grande XL-calendario costa 50 USD. Puoi fare il tuo acquisto qui per sostenere una buona causa.