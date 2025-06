Puoi ottenere il tuo Death Stranding 2: On the Beach Ring Terminal Anicorn Watches ha collaborato con Kojima Productions per trasformare l'articolo in realtà.

HQ Chiunque abbia iniziato Death Stranding 2: On the Beach saprà che il gioco elimina il suo precedente Cuff Links per vedere invece Sam indossare un gadget noto come Ring Terminal. Essenzialmente fa la stessa cosa, ma è molto più piccolo e meno ingombrante al braccio di un facchino, ed è anche molto più alla moda. Mentre oggi sembrerebbe strano vedere persone che indossano un Cuff Link in pubblico, un Ring Terminal sembrerebbe molto meno poco ortodosso, e la cosa pazzesca è che puoi effettivamente accaparrarti uno di questi accessori. Kojima Productions ha collaborato con Anicorn Watches per creare un vero Ring Terminal, un accessorio che ha richiesto un "approccio di design completamente nuovo, bilanciando la visione artistica con la forma funzionale". Si dice che questi anelli abbiano una "forma non convenzionale e una struttura a strati", uno stile di design che ha posto sfide ad Anicorn e ha richiesto l'uso di "tecniche micro-ingegnerizzate per dargli vita". È realizzato in ottone e lega di acciaio, ha una dimensione regolabile, è luminoso sulla parte del display non funzionante, ha la connettività NFC e ogni unità verrà spedita già a settembre al prezzo di $ 240. Puoi ordinarne uno qui. Annuncio pubblicitario: