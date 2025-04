Puoi ottenere potenziamenti permanenti della salute uccidendo NPC in The Outer Worlds 2

HQ

The Outer Worlds 2 sta scavando molto più a fondo nei sistemi RPG rispetto al suo predecessore, permettendoti di costruire più di un personaggio individuale piuttosto che di un supereroe che era bravo in tutto. L'introduzione di 90 vantaggi in The Outer Worlds 2 è un passo nella giusta direzione, con alcuni buff provenienti da te come giocatore che decide di diventare completamente selvaggio.

Come ha detto il direttore del gioco Matt Singh a IGN, ci sono persino buff per diventare uno psicopatico che uccide tutti quelli che vede. "Soprattutto in un gioco di Obsidian in cui ti permettiamo di uccidere chiunque, il gioco risponderà, andrà avanti con esso e sarai comunque in grado di completare il gioco. In realtà è un modo davvero divertente di giocare in una seconda o terza partita solo per vedere fino a che punto puoi arrivare", ha spiegato.

"Una delle cose di The Outer Worlds che era una chiave di Fallout era che potevi avere attributi negativi che sarebbero stati attivamente dannosi per il tuo personaggio, ma ottieni qualche punto extra da spendere da qualche altra parte", ha detto il lead system designer Kyle Koenig spiegando quanto sia profonda la costruzione del personaggio. In sostanza, questo porta a un po' di un sistema di dare e avere nel gioco, in cui puoi rendere il tuo personaggio più debole in alcuni aspetti per far brillare ancora di più i tuoi punti di forza.

Vedremo di più del sistema di vantaggi e della costruzione del personaggio quando avremo più gameplay mostrato di The Outer Wilds 2 nel corso dell'anno. L'uscita di The Outer Wilds 2 è attualmente prevista per il 2025 su Xbox Series X/S e PC.