Puoi procurarti regali gratis in Monster Hunter Wilds per festeggiare il Capodanno

Non ci aspettiamo un anno così intenso per i fan di Monster Hunter come nel 2025, dato che non sono previsti nuovi importanti supplementi principali alla serie. Questo non significa però che Capcom stia ignorando completamente i fan di Monster Hunter nel 2026, dato che a febbraio debutterà il prossimo grande aggiornamento per Wilds e poi a marzo possiamo aspettarci che arrivi anche Monster Hunter Stories 3. E senza dubbio questo è solo la punta dell'iceberg per un anno altrimenti frenetico.

Per il futuro immediato, lo sviluppatore giapponese ha anche qualche sorpresa in serbo per i fan di Wilds, poiché in un video di aggiornamento presentato dal produttore Ryozo Tsujimoto è stato confermato che un regalo di Capodanno è ora disponibile per la conquista in gioco.

Questo include una ricchezza di utili consumabili e risorse, tra cui 10 Golden Eggs, 5 Gold Relic Tickets, 10 Silver Tasliman Tickets, 25 Heavy Armor Spheres, 30 Oricalcite e altro ancora. Puoi aggiungere tutti questi oggetti alla tua collezione al momento.

Oltre a questo, l'unico altro aggiornamento che Capcom aveva in serbo da condividere è che quest'anno ci saranno eventi Monster Hunter Championship a Tokyo e Taiwan (oltre agli eventi già confermati negli Stati Uniti e in Francia), con l'evento giapponese previsto per Monster Hunter Festa 2026.