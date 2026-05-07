Puoi scaricare i file di design per lo Steam Controller di Valve

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Il Steam Controller è stato rilasciato, ed è andato esaurito in pochi minuti, quindi ora la gente aspetta un rifornimento. Secondo Engadget, Valve ha ora rilasciato i file CAD per la shell del gamepad, e il download è gratuito sotto licenza Creative Commons. Questo significa che ora le persone possono progettare e costruire i propri accessori per il Controller Steam.

Ma c'è un piccolo problema. I file sono solo per l'esterno del dispositivo, quindi non potrai stampare in 3D le parti interne per costruire tutto il controller da zero. Dobbiamo solo avere pazienza mentre aspettiamo un rifornimento per il Controller Steam.

Valve non ha ancora dato una finestra di rilascio per la Steam Machine e il visore VR Steam Frame, il che significa che lo Steam Controller potrebbe non essere un acquisto essenziale al momento.