Putin acconsente per la prima volta a un cessate il fuoco limitato

Dopo settimane di attacchi crescenti alle centrali elettriche e ai depositi di petrolio, le luci tremolanti di Kiev e Mosca potrebbero presto brillare un po' più stabili, poiché la Russia e l'Ucraina hanno provvisoriamente concordato di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche, se entrambe le parti si conformeranno.

L'accordo è emerso da una tesa telefonata di due ore e mezza tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il leader russo ha respinto un cessate il fuoco più ampio, ma ha concesso di limitare gli attacchi alle reti elettriche.

Mentre Washington ha salutato l'accordo come un progresso, i funzionari ucraini sono rimasti cauti, considerandolo una pausa strategica piuttosto che un vero cambiamento nella postura di guerra della Russia. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.