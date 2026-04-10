Putin annuncia il cessate il fuoco pasquale ortodosso in Ucraina

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Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di 32 ore in Ucraina durante il weekend ortodosso di Pasqua, ordinando alle forze russe di interrompere le ostilità dal sabato pomeriggio fino a domenica. Il Cremlino ha dichiarato che le truppe sarebbero rimaste pronte a rispondere a qualsiasi "provocazione" durante la pausa.

La proposta segue un appello tenuto all'inizio di questa settimana dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche durante il periodo delle festività.

I precedenti cessate il fuoco a breve termine hanno avuto un impatto limitato, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di violazioni. Anche gli sforzi di pace più ampi guidati dagli Stati Uniti si sono bloccati, lasciando il conflitto in corso lungo una linea del fronte che si estende per circa 800 miglia.