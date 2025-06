Putin avverte della risposta agli attacchi ucraini in chiamata con Trump Il presidente russo afferma che è probabile un'azione di ritorsione dopo che i principali attentatori sono stati presi di mira, anche se i colloqui di pace con Kiev continuano.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In una lunga telefonata di un'ora e 15 minuti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Vladimir Putin avrebbe dichiarato che la Russia sarebbe stata costretta a vendicarsi in seguito agli attacchi ucraini alla sua flotta aerea strategica. "Abbiamo discusso dell'attacco agli aerei ormeggiati della Russia, da parte dell'Ucraina, e anche di vari altri attacchi che si sono verificati da entrambe le parti. È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà a una pace immediata", ha detto Trump sui social media. Mentre entrambe le parti continuano a scambiarsi proposte nei negoziati in corso, Mosca ha accusato Kiev di aver intensificato il conflitto. Trump, che ha ribadito il suo sostegno agli sforzi di pace, ha detto che la conversazione ha toccato anche l'Iran e le più ampie tensioni globali. Il rieletto presidente Donald Trump ha detto di voler incontrare il presidente russo Vladimir Putin. 08.04.2025. İstanbul, Turchia // Shutterstock