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Vladimir Putin ha chiesto agli oligarchi russi di contribuire al bilancio della difesa in calo del paese mentre Mosca continua la sua invasione dell'Ucraina. L'operazione, in corso da febbraio 2022, mira a conquistare le aree restanti dell'est del Donbas non sotto il controllo russo.

Almeno due uomini d'affari avrebbero offerto donazioni dopo colloqui con Putin, secondo quanto riportato da The Guardian. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia rimane interessata ai colloqui di pace con gli Stati Uniti, ma questioni chiave (incluso il territorio) restano irrisolte.

La spesa per la difesa russa è aumentata del 42% lo scorso anno, raggiungendo ₽13,1 trilli (£121 miliardi), mentre le sanzioni hanno costretto Mosca a vendere petrolio a prezzi fortemente scontati, aumentando il deficit di bilancio. Il governo ha inoltre preso in considerazione tasse aggiuntive sui profitti e un aumento dell'IVA per stabilizzare le finanze pubbliche.

Putin ha messo in guardia imprese e lo Stato dal sperperare i guadagni derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio, sostenendo "un approccio moderatamente conservatore" in un contesto di volatilità dei mercati globali.

Volodymyr Zelensky ha detto che le garanzie di sicurezza statunitensi per l'Ucraina sono condizionate alla cessione di tutto il Donbass da parte di Kiev alla Russia. "Il Medio Oriente ha sicuramente un impatto sul presidente Trump, e penso sui suoi prossimi passi," ha aggiunto Zelensky.