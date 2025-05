Putin fa la sua prima visita nella regione di Kursk dopo l'espulsione delle truppe ucraine Il presidente russo visita la centrale nucleare Kursk-II e incontra i funzionari locali dopo aver riconquistato la regione dalle forze ucraine.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che il presidente Vladimir Putin ha fatto martedì la sua prima visita nella regione occidentale di Kursk da quando le truppe russe hanno espulso le forze ucraine dall'area il mese scorso. Il suo itinerario includeva, tra le altre cose, una visita alla centrale nucleare incompiuta Kursk-II. Il Cremlino ha inquadrato la visita come un segno di ripristino del controllo dopo l'incursione temporanea dell'Ucraina, che a un certo punto si estendeva per oltre 1.000 chilometri quadrati. Vladimir Putin // Shutterstock