Putin dichiara la volontà di impegnarsi in colloqui di pace diretti con l'Ucraina per la prima volta da anni Entrambe le parti esprimono la disponibilità a impegnarsi, ma lo scetticismo rimane alto.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto lunedì colloqui di pace diretti con l'Ucraina, suggerendo che Mosca è disposta a impegnarsi nel dialogo dopo anni di stallo. Si tratta della prima menzione ufficiale di discussioni bilaterali dai primi giorni del conflitto. Volodymyr Zelensky ha fatto eco alla volontà del suo Paese di negoziare, concentrandosi sulla cessazione degli attacchi contro obiettivi civili, una questione urgente che entrambe le parti continuano a dibattere. Mentre i recenti tentativi di cessate il fuoco sono stati segnati da accuse reciproche di violazioni, la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, rimane fiduciosa nei progressi. Poiché entrambi i leader devono affrontare una pressione crescente, l'esito dei prossimi colloqui a Londra potrebbe rivelarsi cruciale. Vladimir Putin // Shutterstock