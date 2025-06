Putin dubita dei colloqui di pace tra le accuse di attacco al ponte Il presidente russo incolpa la leadership ucraina per gli incidenti mortali, mettendo in dubbio i prossimi negoziati.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente russo Vladimir Putin ha messo in dubbio la validità dei nuovi colloqui di pace con l'Ucraina dopo aver accusato Kiev di aver orchestrato attacchi mortali alle infrastrutture all'interno della Russia.

Potresti essere interessato: L'Ucraina colpisce di nuovo il ponte di Crimea in un'operazione subacquea.

Più specificamente, Putin si riferiva agli attacchi ai ponti. Ha descritto la leadership ucraina come sempre più dipendente da tattiche che prendono di mira i civili, suggerendo che qualsiasi pausa diplomatica consentirebbe solo a più armi occidentali di raggiungere le forze ucraine. San Pietroburgo, Russia - 22 dicembre 2010: il presidente russo Vladimir Putin al briefing // Shutterstock