Putin e Maduro approfondiscono i legami con un nuovo accordo di partenariato I leader firmeranno un accordo strategico mentre la Russia espande le alleanze oltre l'Occidente.

HQ Le ultime notizie su Russia e Venezuela . Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente venezuelano Nicolás Maduro si incontreranno oggi a Mosca per firmare un accordo di partenariato strategico, che segnala una più profonda cooperazione tra le due nazioni. Si prevede che questo sarà un documento sostanziale e cruciale, poiché entrambi i leader cercano di consolidare i loro legami in mezzo alle crescenti tensioni con l'Occidente. Il Venezuela, che ha anche un rapporto complicato con gli Stati Uniti, si allinea con la Russia nella sua opposizione all'influenza occidentale. Vladimir Putin e Nicolás Maduro // Shutterstock