Putin e Maduro rafforzano i legami con un nuovo accordo strategico I leader promettono una più stretta cooperazione in materia di energia, difesa e diplomazia.

HQ Le ultime notizie su Russia e Venezuela . Mercoledì, Vladimir Putin e Nicolás Maduro hanno firmato un accordo di partenariato strategico ad ampio raggio a Mosca, ampliando la collaborazione nel settore del petrolio, del gas, del controllo degli armamenti e della diplomazia globale. Entrambe le parti mirano a rafforzare il coordinamento all'interno dell'OPEC+ e di altri forum energetici, opponendosi al contempo alle sanzioni unilaterali. L'accordo riflette la continua spinta di Mosca a rafforzare le alleanze al di fuori dell'Occidente in mezzo alle relazioni tese sull'Ucraina. Vladimir Putin e Nicolás Maduro // Shutterstock