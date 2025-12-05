Putin e Modi tengono colloqui a Nuova Delhi

HQ

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi venerdì, segnando la sua prima visita nel paese dopo quattro anni. L'India ha offerto un benvenuto cerimoniale completo mentre i due leader aprivano colloqui incentrati su commercio, cooperazione nella difesa e sforzi per sostenere una risoluzione pacifica in Ucraina.

Modi ha detto a Putin che l'India "ha una posizione, e quella posizione è per la pace", sottolineando il sostegno a qualsiasi iniziativa che possa aiutare a porre fine al conflitto. Putin lo ha ringraziato e ha detto che la Russia sta lavorando con i partner, inclusi gli Stati Uniti, su possibili passi verso un accordo.

La visita arriva mentre Mosca cerca di approfondire i legami economici con uno dei suoi principali acquirenti di armi e petrolio, mentre l'India continua a bilanciare i rapporti con Russia e Stati Uniti. Nuova Delhi continua a discutere con Washington riguardo alle tariffe punitive imposte sui prodotti indiani, introdotte a causa degli acquisti indiani di greggio russo.

Entrambe le parti dovrebbero annunciare una serie di accordi, tra cui un impianto congiunto di urea in Russia che coinvolge aziende indiane, e possibili approvazioni per banche russe per operare in India al fine di sostenere il commercio. La Russia ha inoltre segnalato una spinta ad espandere la cooperazione nei settori high-tech, nello spazio, nell'intelligenza artificiale e nella produzione di difesa.

Putin ha contestato le critiche degli Stati Uniti ai legami energetici dell'India con Mosca, chiedendo perché Washington potesse acquistare combustibile nucleare russo mentre esortava altri a non acquistare petrolio russo. Ha insistito che il commercio energetico con l'India rimanga stabile.