Putin e Trump salteranno i colloqui di pace di Istanbul Entrambi i leader rinunciano all'incontro chiave Ucraina-Russia mentre svaniscono le speranze di una svolta importante.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Nonostante la proposta dell'incontro, ora sappiamo che il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui di pace in Ucraina di giovedì a Istanbul, e nemmeno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Invece, Mosca sta inviando alti funzionari, mentre Trump rimane in tour in Medio Oriente. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky disposto ad aderire solo se Putin si presenta, le aspettative di progressi significativi sono ora drasticamente diminuite. Nottinghamshire, Regno Unito 01 marzo 2025: Atteggiamento di un settimanale paneuropeo britannico nei confronti di Donald Trump e Putin per il cessate il fuoco in Ucraina // Shutterstock