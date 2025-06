Putin ed Erdogan sollecitano una via diplomatica nelle tensioni tra Israele e Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . In una telefonata di lunedì, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno espresso profonda preoccupazione per l'escalation del conflitto tra Israele e Iran.

"Entrambe le parti hanno espresso la più seria preoccupazione per l'escalation in corso del conflitto Iran-Israele, che ha già portato a un gran numero di vittime ed è irto di gravi conseguenze a lungo termine per l'intera regione", si legge in una dichiarazione del Cremlino.

"I leader si sono espressi a favore di un'immediata cessazione delle ostilità e della risoluzione delle questioni controverse, comprese quelle relative al programma nucleare iraniano, esclusivamente con mezzi politici e diplomatici", ha aggiunto la dichiarazione del Cremlino.