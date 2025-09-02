Putin elogia Xi per la calorosa accoglienza in Cina

HQ

Le ultime notizie su Cina e Russia . Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso gratitudine martedì al presidente cinese Xi Jinping per la cordiale accoglienza che ha ricevuto durante la sua visita in Cina questa settimana (puoi saperne di più sulla visita qui e qui).

Parlando a un incontro, Putin ha descritto Xi come un "caro amico" e ha sottolineato la partnership forte e strategica tra le due nazioni. Il leader russo ha osservato che le interazioni tra le delegazioni hanno sottolineato le eccezionali relazioni Russia-Cina.

"Caro amico, sia io che l'intera delegazione russa siamo lieti di incontrarci ancora una volta con i nostri amici e colleghi cinesi. La nostra stretta comunicazione riflette la natura strategica delle relazioni Russia-Cina, che sono a un livello senza precedenti", ha detto Putin.