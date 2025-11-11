Putin ottiene il pieno controllo di Internet in Russia
Una nuova legge, nota come Risoluzione 1667, conferisce a Roskomnadzor ampi poteri per isolare la rete del paese dal resto del mondo.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che il governo russo otterrà la piena autorità per tagliare Internet del paese dalla rete globale a partire dal 1° marzo 2026.
La risoluzione 1667 concede all'organo di controllo delle telecomunicazioni, Roskomnadzor, un controllo illimitato su tutto il traffico Internet, ponendo di fatto gli operatori sotto la supervisione dell'FSB senza alcuna supervisione giudiziaria.
Le nuove regole centralizzano la gestione del web russo, noto come Runet (un termine che si riferisce all'Internet russo), consentendo a Roskomnadzor di rispondere a presunte minacce in consultazione con l'FSB e il ministero dei media.
La legge legalizza le pratiche di censura già utilizzate da Mosca, tra cui il blocco di migliaia di siti Web, la limitazione di YouTube, la limitazione delle app di messaggistica come WhatsApp e l'obbligo per i creatori di Telegram di installare un software di tracciamento governativo.
Censura e controllo ampliati
Il governo ha anche bloccato il roaming e gli SMS dall'estero, sperimentando al contempo interruzioni temporanee di Internet in alcune regioni con il pretesto di minacce di droni o sabotaggi.
Molti avvertono che la legge riduce drasticamente la libertà di informazione in Russia, prendendo di mira i contenuti ritenuti "estremisti" dal Cremlino, compresi gli argomenti LGBT, le ONG come Greenpeace e le figure dell'opposizione.
L'opinione pubblica è in crescita, soprattutto tra le giovani generazioni, con sondaggi che mostrano che quasi il 40% dei nati dopo il 1990 utilizza strumenti per aggirare la censura, evidenziando l'emergere di "bolle" informative e divisioni generazionali.