Putin prende in giro il panico dei droni in Europa: "Ok, non lo farò più"

HQ

Gli avvistamenti di droni in Europa hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Molte dita, in un modo o nell'altro, hanno indicato la Russia come la mente dietro di loro, ma la Russia non ha commentato molto su di loro... Fino ad ora. Ora, il presidente russo Vladimir Putin ha respinto le preoccupazioni europee su queste sospette incursioni di droni russi, scherzando sul fatto che avrebbe "smesso di inviarli". Parlando al The Valdai Discussion Club, tenutosi a Sochi, ha deriso le notizie di droni russi avvistati in tutto il nord Europa. "Non lo farò più. Non andrò più in Francia, in Danimarca o a Copenaghen. Dove altro volano?". Poi, ha aggiunto: "Se parliamo seriamente, non abbiamo droni che possono raggiungere Lisbona". Cosa pensa dei suoi ultimi commenti? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!