Putin propone di interrompere le forniture di gas all'Europa

Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia potrebbe interrompere le forniture di gas all'Europa in mezzo all'aumento dei prezzi dell'energia scatenato dal conflitto iraniano, anche se ha sottolineato che non è stata presa alcuna decisione. Parlando a Mosca, Putin ha detto che potrebbe essere più redditizio reindirizzare le esportazioni verso "mercati che si stanno aprendo" piuttosto che continuare a vendere all'UE.

L'avvertimento arriva mentre Bruxelles sta spingendo per eliminare gradualmente il gas dei gasdotti russi entro il 2027 e limitare i nuovi contratti di GNL. La quota della Russia nelle importazioni di gas dell'UE è diminuita drasticamente dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, con Norvegia, Stati Uniti e Algeria che colmano gran parte del vuoto.

Putin sosteneva che l'aumento dei prezzi fosse guidato dalla crisi mediorientale e dagli acquirenti disposti a pagare premi, definendolo "solo business". Mentre l'Europa riduce la dipendenza, Mosca ha sempre più orientato le esportazioni energetiche verso la Cina e altri mercati asiatici...