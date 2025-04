Putin propone un cessate il fuoco lungo le attuali linee del fronte nel conflitto in Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Martedì, il presidente russo Vladimir Putin si sarebbe offerto di cessare le operazioni militari lungo la linea del fronte esistente in Ucraina, segnalando un potenziale cambiamento nel conflitto in corso (secondo il Financial Times).

Fonti vicine alla questione suggeriscono che questa proposta sia stata fatta durante un recente incontro tra Putin e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff a San Pietroburgo. Si dice che il leader russo abbia indicato la volontà di abbandonare le rivendicazioni sulle regioni contese dell'Ucraina.

Si tratta di un'offerta che potrebbe aprire la strada a discussioni di pace con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sebbene questo gesto segni un passo significativo, i dettagli dell'offerta rimangono in qualche modo poco chiari. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.