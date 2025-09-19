HQ

Il presidente russo Vladimir Putin ha delineato un piano per il futuro politico della Russia, indicando che coloro che hanno prestato servizio nel conflitto in Ucraina dovrebbero assumere ruoli di leadership dopo la sua scomparsa. Rivolgendosi ai legislatori, ha sottolineato che le persone disposte a rischiare il loro benessere per lo Stato devono essere prese in considerazione per le posizioni di vertice. Con uno spazio limitato per l'opposizione, il piano mira a garantire il dominio del partito al potere, incorporando la lealtà in tempo di guerra nel nucleo del governo, e ci si aspetta che i veterani di ritorno dal fronte svolgano un ruolo centrale nel plasmare la prossima generazione di leader del paese. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!