Putin saluta Elon Musk, tracciando parallelismi con il pioniere spaziale sovietico Paragonandolo a Sergei Korolev.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Russia . Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente condiviso la sua ammirazione per Elon Musk, paragonandolo a Sergei Korolev, l'ingegnere sovietico che ha guidato i primi successi spaziali dell'URSS. Parlando durante un incontro delle ambizioni spaziali della Russia e degli sforzi futuri, Putin ha fatto riferimento all'incrollabile passione di Musk per l'esplorazione di Marte, sottolineando che figure come lui, guidate da visioni audaci e rivoluzionarie, sono rare nella storia. Pur riconoscendo che le aspirazioni di Musk potrebbero sembrare inverosimili oggi, Putin ha osservato che tali idee spesso si materializzano nel tempo. Che ne pensi? La visione di Putin per il futuro della Russia nello spazio sarà all'altezza dei paragoni che ha fatto? Vladimir Putin ed Elon Musk // Shutterstock