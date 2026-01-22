Putin si stringe nelle spalle di fronte alla disputa sulla Groenlandia: "Penso che la risolveranno tra loro"

HQ

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato mercoledì che chi possiede la Groenlandia non è "un problema" per Mosca, intervenendo pubblicamente per la prima volta sulla spinta del presidente USA Donald Trump ad acquisire la vasta isola artica. In dichiarazioni che sembravano pensate per rimanere neutrali, e forse opportuniste, Putin ha detto che la questione dovrebbe essere risolta solo tra Washington e Copenaghen.

Parlando al Consiglio di Sicurezza russo, Putin è andato oltre, suggerendo che la Groenlandia potrebbe valere circa 1 miliardo di dollari se mai venisse venduta. Citò precedenti storici, tra cui la vendita dell'Alaska da parte della Russia agli Stati Uniti nel 1867 e la vendita delle Isole Vergini da parte della Danimarca a Washington nel 1917, implicando che gli accordi territoriali tra nazioni non fossero affatto senza precedenti. "Penso che lo risolveranno tra loro," disse.

Putin ha anche preso di mira la Danimarca, accusandola di aver trattato la Groenlandia più come una colonia che come un partner. Pur avendo inquadrato quei commenti come una nota a margine, essi riecheggiavano la critica di Trump a Copenaghen e aumentarono la pressione sulla Danimarca in un momento diplomatico delicato. La Groenlandia è un territorio semi-autonomo all'interno del regno danese e ospita una base militare statunitense chiave.

Mosca ha accolto silenziosamente le tensioni che la campagna di Trump in Groenlandia ha causato tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei, pur evitando di antagonizzare apertamente un presidente statunitense che cerca di mediatizzare la fine della guerra in Ucraina. I funzionari russi hanno ripetutamente negato le ambizioni verso la Groenlandia, nonostante l'espansione militare della Russia nell'Artico...