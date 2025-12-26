Putin segnala che la Russia potrebbe considerare uno scambio di territori nei colloqui in Ucraina: "Uno scambio parziale di territori"

HQ

Il presidente russo Vladimir Putin ha indicato che potrebbe essere aperto a scambiare alcuni territori controllati dalle forze russe in Ucraina, insistendo però per mantenere il pieno controllo della regione del Donbas, secondo il quotidiano Kommersant.

"Vladimir Putin ha affermato che la parte russa è ancora pronta a fare le concessioni che ha fatto ad Anchorage. In altre parole, quel 'Donbas è nostro'," ha riportato Kommersant.

Putin ha informato i principali uomini d'affari russi sul piano durante una riunione notturna del Cremlino il 24 dicembre. Avrebbe detto che al di fuori del Donbas si potrebbe discutere di uno "scambio parziale di territori". Le discussioni avvengono mentre le delegazioni statunitensi e ucraine lavorano per finalizzare un piano di pace in 20 punti a Miami.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha osservato che i colloqui sono progrediti ma restano importanti disaccordi, in particolare su parti del Donbas che l'Ucraina controlla ancora e sul futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto controllo russo.

Cosa significa uno scambio di territorio nel contesto ucraino?

Uno "scambio di territori" si riferisce al potenziale scambio di territori tra Russia e Ucraina come parte di un accordo di pace negoziato. Sebbene Putin pretenda il pieno controllo della regione del Donbas, potrebbe essere disposto a tornare o a commerciare altre aree attualmente sotto occupazione russa.