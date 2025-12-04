Putin si reca a Delhi per colloqui con Modi

HQ

Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà giovedì il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi, segnando il suo primo viaggio in India da prima della guerra in Ucraina e un momento che Mosca spera segni un ritorno a un normale impegno diplomatico.

La visita arriva in un momento politicamente delicato per entrambi i paesi. La Russia sta cercando di ridurre il proprio isolamento dopo aver respinto l'ultima proposta di pace sostenuta dagli Stati Uniti sull'Ucraina, mentre l'India affronta rapporti tesi con Washington a seguito dei dazi del presidente Donald Trump e delle critiche per i continui acquisti di petrolio russo da parte di Delhi.

L'incontro sottolinea una relazione di lunga data plasmata da decenni di cooperazione nella difesa e dalla necessità dell'India di bilanciare una Cina potente ai suoi confini settentrionali. Nonostante la pressione occidentale, Delhi ha resistito alle critiche pubbliche a Mosca e continua a proteggersi tra le potenze globali.