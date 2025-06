Putin su Russia-Ucraina, Israele-Iran, Terza Guerra Mondiale Il leader russo affronta le zone di conflitto e le preoccupazioni nucleari in un forum economico.

Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha offerto una serie di osservazioni su alcuni dei punti caldi geopolitici più urgenti del mondo. Dai un'occhiata qui sotto a quello che ha detto.



Russia-Ucraina:



"Considero il popolo russo e quello ucraino come un unico popolo. Infatti, in questo senso, l'intera Ucraina è nostra".



"Abbiamo un così antico... non è un modo di dire, non è una parabola, ma un'antica regola: dove cammina il piede di un soldato russo, è il nostro".



"Noi, tra l'altro, non abbiamo mai messo in discussione il diritto del popolo ucraino all'indipendenza e alla sovranità. Allo stesso tempo, le basi per cui l'Ucraina è diventata indipendente e sovrana sono state esposte nella dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina del 1991, è chiaramente scritto nero su bianco che l'Ucraina è uno stato non allineato, non nucleare e neutrale".



Alla domanda su un potenziale uso ucraino di una bomba sporca, Putin ha detto: "Questo sarebbe un errore colossale, forse il loro ultimo errore. Rispondiamo sempre a tutte le minacce che ci vengono poste in modo reciproco. Pertanto, la nostra risposta sarà molto dura e, molto probabilmente, catastrofica per il regime e, purtroppo, per l'Ucraina stessa. Spero che non si arrivi mai a questo".

Israele-Iran:



"È preoccupante. Quello che sta succedendo in Medio Oriente e, naturalmente, siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo intorno agli impianti nucleari iraniani".



"In questi casi, è meglio non anticipare se stessi per non danneggiare il processo, ma a mio avviso ci sono punti di possibile terreno comune. Stiamo presentando la nostra posizione a entrambe le parti. Come sapete, siamo in contatto con Israele e con i nostri amici iraniani.



"Non stiamo cercando di mediare, stiamo solo proponendo idee. E se sono attraenti per entrambi i paesi, ne saremo felici. Ora si discute anche delle nostre proposte, abbiamo contatti con i nostri amici iraniani quasi quotidianamente, quindi vediamo".



Poi, Putin ha parlato della centrale nucleare iraniana di Bushehr: "Difendiamo il diritto dell'Iran all'atomo pacifico. Abbiamo costruito un reattore nucleare in Iran, a Bushehr. E noi, nonostante la complessità della situazione, nonostante il pericolo incerto, continuiamo questo lavoro. Non stiamo evacuando il nostro personale da lì".

Terza Guerra Mondiale:



"È inquietante. Parlo senza ironia, senza battute. Certo, c'è un grande potenziale di conflitto, sta crescendo, ed è proprio sotto il nostro naso, e ci riguarda direttamente".



"E questo richiede, naturalmente, non solo la nostra attenta attenzione agli eventi che si stanno verificando, ma anche la ricerca di soluzioni, la ricerca di soluzioni, preferibilmente con mezzi pacifici, in tutte le direzioni".

