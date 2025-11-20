Putin usa l'IA? Il Cremlino risponde alla domanda

HQ

Se vi siete mai chiesti se Putin abbia un aiutante IA che gli sussurra all'orecchio mentre governa la Russia, non chiedervi più, o almeno, secondo il Cremlino. I funzionari hanno confermato questa settimana che Putin stesso in realtà non smanetta con strumenti di IA. Bene... in realtà, lascia il lavoro pesante dell'IA al personale che lavora per lui.

Durante la sua annuale sessione di domande e risposte con i cittadini (tramite Reuters), il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rivelato che l'IA stava aiutando a districare il flusso di domande. Quindi, mentre Putin non parla personalmente con chatbot né chiede a un algoritmo di redigere i suoi discorsi, il suo team sicuramente lo fa, e probabilmente gli sta facendo risparmiare un sacco di tempo.

Nel frattempo, Putin continua a tenere d'occhio la frontiera dell'IA. Ieri ha chiesto una task force nazionale per sviluppare modelli di IA generativa autohtoni, presentandolo come una mossa chiave per proteggere la "sovranità russa." "Per la Russia, si tratta di una questione di sovranità nazionale, tecnologica e basata sui valori", ha dichiarato all'AI Journey, l'evento di punta russo sull'IA.

E per assicurarsi di non perdere la festa, un robot AI danzante si è persino esibito per lui a una mostra tecnologica. Ecco qua: Putin non si collega personalmente all'AI, ma le macchine continuano a fare parte del lavoro duro (e persino un po' di ballo) dietro le quinte. Ma per ballare dovrai dare un'occhiata al seguente link. Go!