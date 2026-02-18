Gamereactor

Qatar Open 2026: partite per Alcaraz e Sinner mercoledì e calendario completo

Questi sono i risultati degli ottavi di finale del Qatar Open a Doha.

L'azione a Doha continua mercoledì con gli ottavi di finale e, per chi arriverà in finale sabato 20 febbraio, ci saranno partite giornaliere. Tutti gli occhi sono puntati su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno superato i loro incontri del primo turno e potrebbero incontrarsi in finale, ma prima di allora mancano ancora alcuni turni, a partire dagli ottavi di finale di oggi.

Il numero 1 e 2 del mondo avranno il calendario serale. Sinner ha sconfitto Thomas Machac lunedì e Alcaraz ha battuto Arthur Rinderknech martedì, in due set, ma è stato portato a un tie-break molto combattuto nel secondo set. Andrey Rublev, vincitore lo scorso anno a Doha, Daniil Medvedev e Jakub Mensik sono i migliori giocatori rimasti in competizione.

Questo è il calendario delle partite di tennis di oggi in Qatar. Ricorda che, tranne la partita alle 23:30, le altre partite possono iniziare più tardi, ma non prima dell'orario specificato.

Ottavi di finale del Qatar Open mercoledì 17 febbraio:


  • Márton Fucsovics vs. Karen Khachanov: 11:30 CET, 10:30 GMT

  • Arthur Fils vs. Quentin Halys: 12:40 CET, 11:40 GMT

  • Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas: 13:00 CET, 12:00 GMT

  • Jiri Lehecka vs. Zizou Bergs: 13:30 CET, 12:30 GMT

  • Fábián Marozsán vs. Andrey Rublev: 15:00 CET, 14:00 GMT

  • Jakub Mensik vs. Zhang Zhizhen: 16:30 CET, 15:30 GMT

  • Alexei Popyrin vs. Jannik Sinner: 17:30 CET, 16:30 GMT

  • Carlos Alcaraz vs. Valentin Royer: 18:40 CET, 17:40 GMT

Osandi Yenulya / Shutterstock

