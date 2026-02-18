Qatar Open 2026: partite per Alcaraz e Sinner mercoledì e calendario completo

HQ

L'azione a Doha continua mercoledì con gli ottavi di finale e, per chi arriverà in finale sabato 20 febbraio, ci saranno partite giornaliere. Tutti gli occhi sono puntati su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno superato i loro incontri del primo turno e potrebbero incontrarsi in finale, ma prima di allora mancano ancora alcuni turni, a partire dagli ottavi di finale di oggi.

Il numero 1 e 2 del mondo avranno il calendario serale. Sinner ha sconfitto Thomas Machac lunedì e Alcaraz ha battuto Arthur Rinderknech martedì, in due set, ma è stato portato a un tie-break molto combattuto nel secondo set. Andrey Rublev, vincitore lo scorso anno a Doha, Daniil Medvedev e Jakub Mensik sono i migliori giocatori rimasti in competizione.

Questo è il calendario delle partite di tennis di oggi in Qatar. Ricorda che, tranne la partita alle 23:30, le altre partite possono iniziare più tardi, ma non prima dell'orario specificato.

Ottavi di finale del Qatar Open mercoledì 17 febbraio:



Márton Fucsovics vs. Karen Khachanov: 11:30 CET, 10:30 GMT



Arthur Fils vs. Quentin Halys: 12:40 CET, 11:40 GMT



Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas: 13:00 CET, 12:00 GMT



Jiri Lehecka vs. Zizou Bergs: 13:30 CET, 12:30 GMT



Fábián Marozsán vs. Andrey Rublev: 15:00 CET, 14:00 GMT



Jakub Mensik vs. Zhang Zhizhen: 16:30 CET, 15:30 GMT



Alexei Popyrin vs. Jannik Sinner: 17:30 CET, 16:30 GMT



Carlos Alcaraz vs. Valentin Royer: 18:40 CET, 17:40 GMT

