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Nonostante il quadro legislativo nazionale sull'intelligenza artificiale sia nato come direttiva presidenziale rivolta a diverse questioni, offre una strada molto breve e molto poco specifica, nonostante una premessa più concreta in un mondo di colpi di IA non regolamentati in tutto il mondo.

"Il quadro legislativo nazionale della Casa Bianca sull'IA scatenerà l'ingegno americano per vincere la corsa globale all'IA, realizzando scoperte che creano posti di lavoro, abbassano i costi e migliorano la vita degli americani in tutto il paese", spiega Michael Kratsios, Assistente del Presidente per la Scienza e la Tecnologia e direttore dell'Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica.

Il quadro indica sei obiettivi che creeranno un equilibrio tra innovazione, fiducia degli utenti e includono persino la censura. Uno dei punti è "Educare gli americani" che specifica che "il Congresso dovrebbe utilizzare metodi non regolamentari per garantire che i programmi educativi esistenti e i programmi di formazione e supporto alla forza lavoro, inclusi gli apprendistati, incorporino in modo positivo la formazione sull'IA." È però certo che le leggi sulle date non si applicheranno e che la legislazione dovrebbe invece procedere tramite enti regolatori specifici per settore invece di fare pesantemente affidamento su un unico organismo regolatorio.

I critici hanno sottolineato che non c'è intenzione di responsabilità nel caso qualcuno venga danneggiato dalla tecnologia IA e altri, un po' più direttamente, che manca di sostanza. Non ha risolto uno dei principali difetti dell'IA, ovvero come e cosa fare con le questioni di copyright prima, durante e dopo l'uso dell'IA.