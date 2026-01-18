Qual è il "bazooka" che Macron vuole usare contro Trump?

HQ

La minaccia di Trump di imporre ampie tariffe a otto paesi europei per il loro rifiuto di vendere la Groenlandia ha spinto l'Unione Europea in un territorio sconosciuto. Le dispute commerciali tra alleati non sono una novità, ma usare i dazi come leva sulla sovranità territoriale è un'altra storia.

Per molti europei, la domanda non è solo perché la Groenlandia sia diventata un punto così caldo, ma come l'Unione Europea possa rispondere se la pressione economica dovesse sostituire la diplomazia. A porte chiuse a Bruxelles, questa domanda ha portato alla rinascita di un termine che suona più a casa su un campo di battaglia che in un incontro commerciale: "bazooka".

Nonostante il soprannome drammatico, il cosiddetto bazooka commerciale non è un'arma nel senso convenzionale. È una forma abbreviata per lo strumento legale più potente dell'UE difendersi quando governi stranieri utilizzano minacce economiche (come dazi, divieti di investimento o pressioni di mercato) per costringere decisioni politiche. L'idea è semplice: se la pressione economica viene usata come leva, l'Europa dovrebbe avere un modo per reagire.

Quello strumento esiste, e ha un nome formale: Strumento Anti-Coercizione. È stato approvato nel 2023, dopo anni in cui i leader europei si sono sentiti sempre più vulnerabili alle pressioni economiche delle grandi potenze, in particolare Stati Uniti e Cina. All'epoca, l'obiettivo era la deterrenza (per chiarire che la coercizione avrebbe avuto un prezzo) piuttosto che la ritorsione.

Fino ad ora, lo strumento non è mai stato attivato. Ma la minaccia dei dazi di Trump sulla Groenlandia ha cambiato il tono del dibattito. Quella che una volta era una salvaguardia teorica viene improvvisamente discussa come una vera opzione, con Macron che esorta apertamente Bruxelles a considerare l'utilizzo. "Sarà in contatto tutto il giorno con i suoi omologhi europei e chiederà, in nome della Francia, l'attivazione dello Strumento Anti-Coercizione", ha dichiarato domenica l'ufficio di Macron.

Mentre i diplomatici dell'UE si riuniscono per colloqui d'emergenza, la conversazione non riguarda più solo dazi o cifre commerciali. Si tratta di sovranità, alleanze e di quanto lontano l'Europa sia disposta ad arrivare per difendere la propria autonomia politica quando viene esercitata pressione economica. E al centro di questa conversazione c'è una domanda che molti europei si pongono per la prima volta: l'Europa dovrebbe sparare questo "bazooka" per la prima volta?