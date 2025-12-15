Qual è la band punk russa anti-Cremlino "Pussy Riot"? Tutto quello che devi sapere

HQ

Un tribunale di Mosca ha designato il collettivo punk femminista russo Pussy Riot un'organizzazione estremista, vietando di fatto le sue attività all'interno della Russia, secondo una sentenza annunciata lunedì.

La decisione è stata presa su richiesta dell'Ufficio del Procuratore Generale russo e segue una sentenza di settembre che ha condannato cinque membri del gruppo a pene detentive fino a 13 anni in contumacia per aver diffuso quelle che le autorità hanno definito false informazioni sull'esercito russo. I membri del gruppo, molti dei quali vivono fuori dalla Russia, hanno respinto le accuse come motivate politicamente.

Un atto rivolto al presidente Vladimir Putin

Pussy Riot è salita alla ribalta internazionale nel 2012 dopo che diverse membri sono state incarcerate per aver eseguito una canzone di protesta all'interno della Cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca, un atto rivolto al presidente Vladimir Putin. Il caso attirò l'attenzione globale e trasformò il gruppo in un simbolo di resistenza artistica e opposizione al Cremlino.

Dall'invasione russa dell'Ucraina, Pussy Riot si è apertamente opposta alla guerra, organizzando proteste all'estero e rilasciando dichiarazioni critiche nei confronti del governo russo. Le autorità russe hanno poi etichettato i membri del gruppo come "agenti stranieri" e hanno chiesto l'arresto della fondatrice Nadya Tolokonnikova, attualmente residente negli Stati Uniti.

In risposta alla designazione estremista il mese scorso, Tolokonnikova ha respinto la decisione, scrivendo sui social media: "Se dire la verità è estremismo, allora siamo felici di essere estremisti." La sentenza inaspriscisce ulteriormente la vasta repressione russa contro il dissenso, sotto la quale critici della guerra in Ucraina, attivisti dell'opposizione e artisti indipendenti hanno affrontato procedimenti penali, esilio o incarcerazione.