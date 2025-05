Qual è la nuova direttiva tecnica implementata nel GP di Spagna di F1 per quanto riguarda l'ala anteriore della vettura

HQ

Il GP di Spagna di F1 di questo fine settimana sarà il primo ad attuare una nuova Direttiva Tecnica per quanto riguarda le ali anteriori della vettura: i test saranno più severi in quanto i team si sono lamentati del fatto che alcune vetture avevano un vantaggio sleale avendo ali più flessibili, per ridurre la resistenza aerodinamica ad alta velocità, cambiando l'equilibrio aerodinamico della vettura da situazioni di bassa velocità ad alte velocità.

Nella stagione 2024, hanno installato telecamere sui parafanghi anteriori di tutte le auto e hanno scoperto che erano necessari test di deflessione del carico più severi per l'ala anteriore, l'ala posteriore superiore e l'ala posteriore a trave. La FIA ha deciso di aspettare fino al GP di Spagna (nono Gran Premio della stagione) per dare più tempo alle squadre per adeguarsi. "L'introduzione posticipata è stata più sensata", ha detto la FIA.

Su F1.com, il monoposto della FIA Nikolas Tombazis, ha spiegato perché hanno introdotto questo cambiamento: "Quando le battaglie per il campionato diventano intense, i team tendono a concentrarsi molto sulle vetture degli altri, e naturalmente sollevano preoccupazioni e nella seconda metà della stagione siamo giunti alla conclusione che dovevamo inasprire un po' di più i test per il 2025".