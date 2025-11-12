Qual è la ricetta segreta di Nintendo?

HQ

Non sorprende, ovviamente, che Nintendo venda molto bene il suo hardware. Queste sono storie che sentiamo da quando Switch è stato rilasciato, che ricordano l'epoca in cui dominavano Nintendo DS e Wii. Ma... All'epoca, gli smartphone non esistevano nello stesso modo in cui esistono ora e l'industria dei giochi era molto incentrata sulle console, mentre i PC erano in aumento. Un mondo diverso, chiaro e semplice.

Questa settimana sono usciti i dati che mostrano che Switch è ora molto vicino a superare Nintendo DS (molto probabilmente lo ha già fatto, perché i dati si estendono solo fino alla fine di settembre), ed è sei milioni dietro PlayStation 2, a quel punto potrebbe entrare nella storia come la console più venduta di tutti i tempi. A ciò si aggiunge il fatto che Switch 2 è di gran lunga la console venduta più velocemente di sempre, con circa il doppio di PlayStation 5 nello stesso lasso di tempo.

Insomma, il treno del successo sembra continuare. Ma perché? Nintendo non può vantarsi di essere il più economico, di avere i migliori sconti, l'hardware più potente, il maggior numero di giochi, il servizio online più ben fatto o davvero una qualsiasi delle cose che normalmente cerchiamo in una console.

Mentre Microsoft e Sony stanno licenziando persone sulla catena di montaggio, rilasciando a malapena giochi ma facendo più soldi che mai, e lanciando i loro giochi in tutto per i formati, Nintendo non sta facendo nulla di tutto questo. Invece, stanno andando nella direzione opposta. Si vantano di non licenziare alcun dipendente, rilasciano regolarmente giochi anche per il fedele Switch e sembrano allontanarsi dall'idea di supportare altri formati (gli smartphone hanno avuto più amore prima). Insomma, sembra che tutte le ovvie verità che esistono, funzionino esattamente al contrario per il colosso di Kyoto Nintendo.

Se potessi facilmente rispondere al perché è così, potrei guadagnarmi da vivere come analista e stratega ben pagato per i concorrenti, ma la verità è ovviamente così tristemente sfaccettata e non molto semplice. Proprio come la realtà lo è raramente. Non c'è un solo motivo per cui Nintendo sta andando bene, ma diversi. Detto questo, proviamo a trovare alcune cose che li rendono così di successo.

Switch 2 sta battendo tutti i tipi di record e sta dimostrando che Nintendo capisce il mercato meglio di chiunque altro.

"Nintendo fa a modo suo"

Sai com'è, dovresti avere il coraggio di trasferirti in una nuova città, cambiare lavoro, lasciare il tuo partner, avere figli, fare quell'acquisto ingiustificatamente grande? Molte persone spesso scelgono l'opzione sicura (nessuna critica, tutti abbiamo questi problemi da affrontare), anche se sanno nel profondo che il cambiamento che sognano non avverrà da solo. Per questo motivo, PlayStation e Xbox sono sembrate praticamente identiche sin dalla Xbox 360. Se avevi PlayStation 3 o Xbox 360, avevi praticamente lo stesso gioco con piccole differenze di prestazioni. Lo stesso con PlayStation 4 o Xbox One, e sicuramente lo stesso con PlayStation 5 e Xbox Series X. Si tratta di console completamente intercambiabili che si differenziano solo marginalmente per le limitazioni software imposte dai produttori di hardware.

Nintendo ha invece scelto di andare in tutt'altra direzione. Ogni volta che stanno per mostrare una nuova console, i sogni di qualcosa di enormemente potente sembrano sempre diventare realtà. Nintendo l'ha avuta solo una volta, ed è stato con il Nintendo 64, che ha venduto 33 milioni di copie. Più o meno la stessa cifra a cui si pensa che sia la Xbox Series S/X, e non è qualcosa di cui siamo molto impressionati. Invece, è quando hanno fatto le cose a modo loro che hanno avuto successo.

Se tu o io avessimo immaginato come sarebbe stato il successore del Game Boy Advance 20 anni fa, probabilmente avremmo creato la PSP. Un grande schermo, giochi su floppy disc, levetta analogica e prestazioni potenti. Divertente, ma Nintendo ha creato invece il Nintendo DS. Due schermi, di cui uno stampabile. Prestazioni inesistenti. La console era come nient'altro, le vendite erano incredibilmente buone ed era fino all'altro giorno il formato Nintendo più venduto di sempre.

Ci sono dei difetti nella strategia. Ma è chiaro che Nintendo osa fare cose che gli altri non osano, e generalmente viene ricompensata per questo.

Nintendo non dimentica la sua storia. Anche i suoi flop sono celebrati e presto Virtual Boy tornerà in auge.

"La nostalgia di Nintendo porta i soldi"

Una volta che Nintendo ha rilasciato un prodotto, non lo dimentica più. Non importa che Super Mario Sunshine non sia stato un successo. Il gioco appare in tutti i tipi di contesti, da Smash Bros a Mario Kart. E vergogna a chiunque si sia arreso. Oggi Sunshine si sente classico e un po' accogliente, tutto diventa nostalgia con il tempo. E il loro intero servizio di abbonamento si basa sul retrò, in cui possiamo tornare alla nostra infanzia a un prezzo economico.

Per i loro concorrenti, i vecchi giochi che non sono all'altezza sono morti e sepolti per sempre. Nella migliore delle ipotesi, vengono venduti e preferiamo non parlarne più, perché l'attenzione è invece rivolta a quel nuovo prodotto in arrivo che hanno in cantiere.

Che aspetto ha un gioco di Zelda? La domanda è rilevante quanto "quanto è lungo un pezzo di corda"...

"Nintendo e la riluttanza a rimanere bloccati nel passato"

I sequel sono una parte naturale della strategia di Microsoft e Sony. Sì, non solo sequel tra l'altro. Tutto deve rientrare nelle franchigie esistenti. Se ci sarà un nuovo gioco di auto, deve chiamarsi in un modo con Forza, e se c'è un MMO in arrivo, dovrebbe essere Horizon. Allargare ed espandere, ma sempre con un piede nell'esistente.

Qui, Nintendo è invece completamente priva di sentimentalismo. Sono felici di creare giochi della loro vecchia e fedele serie, ma la necessità per loro di sedersi insieme e avere una sorta di filo conduttore è inesistente. Mario's Adventures e Zelda possono quindi passare tra il numero di dimensioni, i personaggi principali, gli stili grafici e molto altro. Si sforzano sempre di fare qualcosa di completamente nuovo con i loro marchi e spesso ci riescono molto bene. Nonostante il fatto che, sulla carta, poche persone lo mungano come Nintendo, di solito sono Microsoft e Sony ad essere criticate.

I loro marchi sono più forti che mai e cronicamente ricercati, e gli utenti sanno che sono esperienze complete che vanno bene per tutti, dimostrando un'enorme fiducia.

Nintendo sicuramente non è coinvolta in opere di beneficenza, ma non cercheranno di spremere soldi da te come altri grandi editori. Quando acquisti i loro giochi, ottieni l'esperienza completa.

"La gioia del gioco come modello di business"

Naturalmente, anche Microsoft e Sony affermerebbero di averlo. Ma il fatto è che entrambi hanno un talento per rilasciare giochi inutilmente grandi, inutilmente complicati e inutilmente incompiuti. Nintendo mette ancora i suoi giochi su cartucce che contengono effettivamente tutti i giochi, che sono divertenti anche senza patch. Questo mentre i titoli dei concorrenti richiedono davvero patch per funzionare, e spesso i giochi non sono nemmeno su dischi fisici.

Chiunque acquisti un gioco Nintendo sa che si tratta di un prodotto intuitivo e completo, e non ha senso aspettare due mesi e poi acquistarlo per una miseria, perché i giochi non sono quasi mai ridotti di prezzo. La gioia del gioco è davvero un modello di business consolidato per Nintendo, e forse il più importante che hanno. Si dice addirittura che abbiano ritardato l'uscita di Switch 2, solo per assicurarsi che i giochi raggiungessero il pieno potenziale.

I giochi Nintendo adattati per il multiplayer locale stanno andando a ruba, mentre tutti gli altri si stanno concentrando esclusivamente sul gioco online.

"Per tutta la famiglia"

Mentre Microsoft e Sony stanno lavorando duramente per includere l'online in tutto, e sembrano quasi aver dimenticato che esiste il single-player, Nintendo sembra fare esattamente il contrario. Stanno puntando tutto sul single player, che sembra essere quello che la gente vuole. E sono felici di creare giochi con multiplayer locale in modo che i bambini possano giocare insieme, tu e il tuo partner, gruppi di amici e così via.

Questo è qualcosa che è quasi completamente scomparso per gli altri. I giocatori sono chiari sul fatto che non vogliono il servizio live, che è quasi l'unica cosa che ottengono. Nintendo non fa praticamente nessun servizio live, ma offre ciò che viene chiesto - e viene ricompensato per questo. C'è un mercato enorme che altri editori hanno appena lasciato andare. Prendi qualcosa come Animal Crossing: New Horizon, che ha venduto incredibilmente bene. Tuttavia, non ci sono microtransazioni da acquistare e nessun requisito di pass battaglia. Spesso le persone sanno meglio di quanto pensino gli editori. I giochi completi ripagano.

Nintendo non sta inseguendo soluzioni a breve termine per fare soldi facili.

"Tutto pronto per il 2035"

Qual è la tendenza più in voga nel mondo dei giochi? Gli editori, ovviamente, ne sono pienamente consapevoli e si stanno buttando su tutto a pieno regime per pompare rapidamente ciò che è caldo al momento. Questo crea un modo di lavorare a scatti in cui i giochi finiti possono essere obsoleti nel momento in cui sono pronti e i piani cambiano in fretta. Molte persone devono essere assunte e molte persone devono andarsene. La velocità è fondamentale.

Nintendo lavora in giapponese nel miglior modo possibile. È calmo e metodico. Nessun piano viene cambiato frettolosamente solo perché il gelato al pistacchio sembra essere il gusto preferito dalla comunità questa settimana. Di conseguenza, nessuna impresa VR (che è costata una fortuna ad altri) si è mai concretizzata, il cloud gaming dovrà aspettare, il servizio live sa a malapena di cosa si tratta e gli NFT sono stati completamente abbandonati. Nintendo sembra davvero disinteressata al mud wrestling e si concentra sulla sostenibilità. Giochi che possono vendere un'intera generazione, mentre altri iniziano i saldi già dopo pochi mesi.

Grazie a un'economia estremamente buona, tendono a procedere con calma come previsto, anche quando si verifica un disastro. Molti (moltissimi) pensavano che il Wii U fosse la fine di Nintendo come produttore di hardware dopo un magnifico flop di pancia, ma hanno continuato a lavorare, analizzare e andare avanti. La gente era scettica anche quando lo Switch è stato svelato, e del resto lo Switch 2... Ma come ha funzionato?