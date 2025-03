Qualcuno ha comprato il Bowcaster originale di Chewbacca per quasi 600.000 sterline in un'asta durante il fine settimana

HQ

I cimeli cinematografici possono essere incredibilmente costosi, in particolare gli oggetti iconici dei film senza tempo. Questo è stato visto ancora una volta in azione in un'asta di film ospitata da Propstore, dove sono stati offerti quasi 1.300 articoli, che abbracciano una varietà di film e serie popolari.

Il lotto più costoso alla fine è andato a un oggetto da Star Wars: Episode IV - A New Hope, con questo che è l'originale Bowcaster brandito da Chewbacca di Peter Mayhew nel film. L'articolo è stato venduto per $ 768.600 (£ 593.985), che ha superato tutto il resto offerto con un margine considerevole. Il secondo lotto più costoso è andato a un altro A New Hope articolo, in particolare uno dei Medals of Yavin, consegnato a Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, e al resto della banda dopo i loro sforzi di Death Star distruzione. Questo articolo è stato venduto per $ 370.000.

In caso contrario, l'asta includeva anche oggetti di scena dell'originale Ghostbusters, Superman III, Conan the Barbarian, 300, Batman Returns, The Fifth Element, The Evil Dead, Grease, Harry Potter, Top Gun, Inglourious Basterds e altro ancora.

Puoi andare qui per vedere tutti i prodotti che sono stati venduti.

