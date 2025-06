Qualcuno ha comprato una bambola Labubu alta 4 piedi per oltre $ 150.000

HQ

Sembra che l'aumento dell'interesse per le bambole Labubu sia ancora una realtà. Secondo BBC News, recentemente una casa d'aste cinese si è assicurata una vendita massiccia, incassando $ 150.000 dopo che qualcuno ha pagato una fortuna per rivendicare una versione "a misura d'uomo" di una delle creature simili a elfi colpite.

Si dice che la bambola fosse alta 131 cm ed è stata venduta nella casa diYongle International Auction Pechino per il mega prezzo di 1,08 milioni di yuan, che è l'equivalente di circa 150.000 dollari o 110.000 sterline.

Secondo il rapporto, questa è la vendita di giocattoli più costosa che l'ente d'asta abbia mai registrato, con questa vendita che ammonta a circa un terzo dei profitti totali delle aste. Per riferimento, mentre le bambole Labubu sono oggetti da collezione, tendono a essere vendute per circa 50 yuan in Cina.

Spenderesti più di 100.000 sterline per un giocattolo?

