Qualificazioni ai Mondiali e partite di play-off: tutte le partite rilevanti tra il 26 e il 31 marzo

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L'ultima pausa internazionale calcistica prima dell'inizio della Coppa del Mondo si terrà la prossima settimana, con i play-off interconfederati FIFA 2026 (con squadre come Iraq, Giamaica e Bolivia) e i play-off europei (con squadre come Slovacchia, Danimarca, Irlanda, Italia e Galles). Le nazioni qualificate giocheranno nel frattempo partite amichevoli e preparazioni per la Coppa del Mondo del prossimo giugno.

Ecco le partite che hanno ancora un certo peso nella pausa internazionale della prossima settimana. Tutti questi eventi si svolgono giovedì 26 marzo e martedì 31 marzo:

Play-off interconfederazioni

Sei squadre provenienti da tutto il mondo, tranne l'Europa (una per AFC, CAF, CONMEBOL e OFC e due per CONCACAF) si contenderanno due posti disponibili nei Mondiali la prossima estate:

Semifinali (26 marzo)



Percorso 1: Nuova Caledonia vs. Giamaica (3:00 CET, 2:00 GMT del 27 marzo), a Guadalajara, Messico



Percorso 2: Bolivia vs Suriname (00:00 CET, 23:00 GMT), a Guadalupe, Messico



Finali (31 marzo)



Percorso 1: RDC Congo vs. Nuova Caledonia/Giamaica (22:00 CET, 21:00 GMT) a Guadalajara, Messico - Il vincitore passerà al Gruppo K (Portogallo, Uzbekistan, Colombia)



Percorso 2: Iraq vs. Bolivia/Suriname (4:00 CET, 3:00 GMT del 1° aprile) a Guadalupe, Messico - Il vincitore passerà al Gruppo I (Francia, Senegal, Norvegia)



Qualificazioni europee

Sono inoltre disponibili quattro slot per le nazioni europee e dodici paesi in quattro percorsi:

Percorso A



Italia vs. Irlanda del Nord: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Galles vs. Bosnia ed Erzegovina: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Finale: 31 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT - Il vincitore entra nel Gruppo B (Canada, Qatar, Svizzera)



Sentiero B



Ucraina vs. Svezia: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Polonia vs. Albania: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Finale: 31 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT - Il vincitore entra nel Gruppo F (Paesi Bassi, Giappone, Tunisia)



Sentiero C



Turchia vs. Romania: 26 marzo, 18:00 CET, 17:00 GMT



Slovacchia vs. Kosovo: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Finale: 31 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT - Il vincitore entra nel Gruppo D (USA, Paraguay, Australia)



Sentiero D



Danimarca vs. Macedonia del Nord: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Repubblica Ceca vs. Irlanda: 26 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT



Finale: 31 marzo, 20:45 CET, 19:45 GMT - Il vincitore entra nel Gruppo A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud)



Chi pensi si qualificherà per la Coppa del Mondo 2026 a marzo?