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Qualificazioni ai Mondiali, play-off e amichevoli al mondo: le migliori partite di calcio che puoi guardare oggi
L'ultima fase delle qualificazioni ai Mondiali inizia oggi, giovedì 26 marzo.
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Giovedì 26 marzo è il primo grande giorno dell'attuale pausa internazionale nel calcio maschile, il primo prima della Coppa del Mondo, con alcune partite di rilievo per nazioni come Svezia, Italia, Ucraina, Turchia, Polonia, Irlanda o Danimarca, con i play-off interconfederati e le qualificazioni europee, con sei posti in totale in palio.
Nel frattempo, chi si è già qualificato, e chi non l'ha fatto, giocherà comunque amichevole, con alcuni momenti salienti oggi come Brasile vs. Francia stasera.
Qualificazioni europee:
Percorso A
- Italia vs. Irlanda del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Galles vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:45 CET, 19:45 GMT
Sentiero B
- Ucraina vs. Svezia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polonia vs. Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
Sentiero C
- Turchia vs. Romania: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Slovacchia vs. Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT
Sentiero D
- Danimarca vs. Macedonia del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Repubblica Ceca vs. Irlanda: 20:45 CET, 19:45 GMT
Play-off interconfederazioni
- Bolivia vs. Suriname: 23:00 CET, 22:00 GMT
- Nuova Caledonia vs. Giamaica: 04:00 CET, 03:00 GMT (di venerdì)
Amichevoli
- Tanzania vs. Liechtenstein: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Moldavia vs. Lituania: 16:00 CET, 20:00 GMT
- Georgia vs. Israele: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Cipro vs. Bielorussia: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Brasile vs. Francia: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Croazia vs. Colombia: 00:30 CET (di venerdì), 23:30 GMT