Quando aggiorni il router a uno nuovo, ci sono cose che dovrebbero essere fatte su quello vecchio

Questi cosiddetti attacchi di negazione del servizio avvengono a chi utilizza dispositivi di rete domestica, quindi ci sono aspetti da considerare nella sicurezza dei router domestici. Una delle cose più importanti è sostituire router e modem ogni 3-5 anni. E quando sostituisci il vecchio con il nuovo, ci sono cose da ricordare.

Mikko Kannisto, Direttore del Business della Banda Larga della società di telecomunicazioni DNA, fornisce tre linee guida da seguire con un dispositivo che sta per essere ritirato, come riportato dalla finlandese Ilta-Sanomat.

Prima, reset di fabbrica. Premi il pulsante reset per 10-30 secondi, a seconda del dispositivo. Questo eliminerà i tuoi dati dal dispositivo.

In secondo luogo, rimuovere le etichette identificative. Le etichette sul lato o sul basso del dispositivo identificano il dispositivo e le informazioni della sua password. È una buona idea rimuoverli.

Terzo, riciclare il vecchio router come rifiuto elettronico. Assicurati che il router venga consegnato in un bidone ufficiale per il riciclo dei rifiuti elettronici. Questo garantisce che il dispositivo venga gestito correttamente e in modo ecologico.

Spesso puoi persino portare il tuo vecchio dispositivo nel posto dove hai acquistato quello nuovo. Le grandi catene di vendita al dettaglio accettano una vasta gamma di rifiuti elettronici per il riciclaggio. La dimensione può variare da negozio a negozio, dai cavi ai frigoriferi.

Ecco la grande domanda: ti sei mai ricordato di fare queste cose quando aggiorni su un nuovo router?