Quando cambiare orologio nel 2026: date e orari esatti per ogni paese europeo la domenica

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Due volte l'anno, oltre un miliardo di orologi in tutto il continente avanzano o cadono indietro (e ogni volta che succede, milioni di persone si affrettano a ricordare in che direzione, in che misura e se il loro telefono lo gestirà automaticamente). Ecco quindi la guida 2026, scritta per residenti e viaggiatori in tutta Europa.

Perché cambiano gli orologi?

La pratica di spostare gli orologi per sfruttare meglio la luce naturale risale al dopoguerra, quando i governi europei cercarono di conservare il carbone allineando più strettamente le ore di veglia con il sole. La Germania fu tra le prime, seguita rapidamente dai suoi vicini. Dopo decenni di incoerenza, l'Unione Europea standardizzò le date nel 1998: gli orologi saltano avanti l'ultima domenica di marzo e scendono indietro l'ultima domenica di ottobre.

Il cambiamento primaverile 2026 avverrà domenica 29 marzo. In quasi tutta l'Europa continentale e nel Regno Unito, gli orologi avanzano di un'ora all'ora locale designata (il che significa che il sabato sera è un'ora più breve del solito). Quella prima domenica mattina assonnata è il prezzo di lunghe e dorate serate estive che si estendono ben oltre le 21 o 22.

Per quanto riguarda il futuro: il Parlamento UE ha votato nel 2019 per abolire il cambio biennale, con l'84% degli europei intervistati favorevole alla fine di questa pratica. Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha ribadito nell'ottobre 2025 che avrebbe ripreso la questione nel 2026. Ma senza un accordo a livello UE sul fatto se adottare l'ora estiva permanente o l'ora invernale permanente, il cambiamento dell'orologio continua a vivere per ora.

La fine dell'ora estiva 2026 arriverà domenica 25 ottobre 2026, quando gli orologi scendono indietro di un'ora. Per quanto riguarda il cambio primaverile, ecco la data e l'ora esatte in cui dovresti cambiare l'orologio:

Regno Unito

01:00 → 02:00 BST

Domenica 29 marzo

Danimarca

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Svezia

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Norvegia

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Finlandia

03:00 → 04:00 EEST

Domenica 29 marzo

Germania

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Italia

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Spagna

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Portogallo

01:00 → 02:00 WEST

Domenica 29 marzo

Francia

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo

Paesi Bassi

02:00 → 03:00 CEST

Domenica 29 marzo