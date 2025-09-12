Quando corre Jakob Ingebrigtsen ai Campionati mondiali di atletica leggera: programma 1500m e 5000m maschili

HQ

Jakob Ingebrigtsen sarà una delle più grandi star dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Tokyo, alla sua prima gara dallo scorso marzo, ai Campionati Europei e Mondiali Indoor di Apeldoorn e Nanchino. Gli infortuni al tendine d'Achille li hanno tenuti lontani per tutta l'estate, sopportando una stagione "miserabile", ma si sente pronto a gareggiare in due eventi: 1500m e 5000m come parte della squadra norvegese: "Se sono sulla linea di partenza, so di essere un candidato per l'oro", ha detto ad Athletics Weekly.

Il norvegese difenderà i suoi titoli di campione del mondo dei 5000m (2022, 2023), categoria dove ha vinto anche l'oro a Parigi 2024. Tuttavia, non ha mai vinto un titolo mondiale all'aperto nei 1500 metri, nonostante la medaglia d'oro olimpica a Tokyo 2021 (ha vinto l'oro nei 1500 e 3000 metri ai campionati mondiali ed europei indoor lo scorso marzo).

I Campionati si svolgono tra il 13 e il 21 settembre e Jakob Ingebrigtsen può apparire per tutta la settimana. Questo il programma dei 1500m e 5000m maschili:

Programma 1500m maschili:



Manches: domenica 14 settembre: 02:00 CET, 01:00 BST



Semifinali: lunedì 15 settembre: 14:30 CET, 13:30 BST



Finale: mercoledì 17 settembre: 15:20 CET, 14:20 BST



Programma 5000m maschili:



Manches: Venerdì 19 settembre: 13:00 CET, 12:00 BST



Finale: domenica 21 settembre: 12:47 CET, 11:47 BST



Come guardare i Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2025

I fan in Europa abbonati a HBO Max possono accedere facilmente a tutta la copertura in diretta degli eventi di atletica leggera con il pacchetto sportivo su HBO Max (5 euro al mese) che dà accesso a EuroSports. Nel Regno Unito puoi trovare TNT Sports.

La maggior parte delle emittenti pubbliche in tutta Europa trasmetterà anche eventi selezionati. Ad esempio, RTVE.es e Teledeporte in Spagna. Puoi trovare una guida completa per ogni paese qui.

Guarderai i tentativi di Jakob Ingebrigsten ai Campionati mondiali di atletica leggera 2025?