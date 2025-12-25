Quando è stata l'ultima volta che il Real Madrid ha ingaggiato un giocatore nel mercato invernale?

HQ

Il Real Madrid ha concluso il 2025 con un Kylian Mbappé da record, ma anche con risultati deludenti e mancanza di regolarità tra la seconda metà della scorsa stagione e la prima metà dell'attuale stagione 2025/26. E, proprio come l'anno scorso, gli infortuni hanno afflitto la squadra, soprattutto tra i difensori: Dani Carvajal tornerà dall'infortunio all'inizio di gennaio 2026, Trent Alexander-Arnold potrebbe tornare a fine gennaio, ed Eder Militao potrebbe tornare a febbraio. Tuttavia, molti altri hanno subito infortuni nelle ultime settimane, come Rudiger, Huijsen o Alaba.

Oltre agli infortuni, la mancanza di un centrocampista affidabile, con Xabi Alonso che ha utilizzato giocatori come Arda Guler, Jude Bellingham o Dani Ceballos con risultati altalenanti, ha portato molti a credere che ingaggiare un giocatore in quella posizione sia una priorità. Tuttavia, non è successo un anno fa nel mercato invernale, non è successo la scorsa estate, e difficilmente accadrà anche questo mercato invernale.

Storicamente, il Real Madrid di solito non investe in nuovi giocatori in inverno. L'ultimo giocatore ingaggiato dal club a gennaio per la sua squadra principale è stato Brahim Díaz, nel gennaio 2019, proveniente dal Manchester City. L'anno successivo è stato ceduto in prestito all'AC Milan per tre anni, e poi è tornato al Real Madrid nel 2023, dove ha aiutato il club a vincere la LaLiga e la Champions League, anche se è stato utilizzato principalmente come subentrato.

L'ultima volta che il Real Madrid investì pesantemente nel mercato invernale fu nel 2006, quando il club acquistò il difensore Marcelo, che sarebbe poi diventato una leggenda, l'attaccante Gonzalo Higuaín, che giocò sette stagioni al club... e il centrocampista Fernando Gago, il giocatore più noto del tre all'epoca, che fu ceduto alla Roma dopo alcuni anni segnati dagli infortuni.

Altri giocatori di successo si sono trasferiti al Real Madrid nel mese di gennaio, come Casemiro nel 2012 o, in misura molto minore, Lass Diarra nel 2009, ma altri sono stati dimenticati, come Lucas Silva nel 2015 o Huntelaar nel 2009. Anche Martin Odegaard è entrato nel club nel 2015 all'età di 16 anni, ma dopo apparizioni molto sporadiche nella squadra principale, è arrivato all'Arsenal nel 2021 ed è ora il capitano della squadra.

Chi vorresti fosse stato ingaggiato dal Real Madrid quest'inverno?